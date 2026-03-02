Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 07:35

Пентагон выйдет на связь с американцами из-за ситуации в Иране

Глава Пентагона Хегсет проведет пресс-конференцию по ситуации в Иране 2 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военное руководство Соединенных Штатов впервые выйдет на связь с публикой после начала масштабной операции против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проведут брифинг 2 марта в 16:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Пентагона на своей странице в социальной сети X.

Пресс-конференция будет первым публичным выступлением военного руководства страны с момента начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля. Ожидается, что Хегсет и Кейн подведут первые итоги кампании и, возможно, объявят о дальнейших планах Пентагона.

За прошедшие дни США и Израиль нанесли массированные удары по иранским городам, в результате которых погибли верховный лидер Али Хаменеи, семь генералов и более 170 мирных жителей, включая детей. Иран ответил ракетными атаками по территории Израиля, американским базам в регионе и объектам НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В интервью New York Times республиканец назвал это идеальным сценарием. По его мнению, если подобное сработало в Венесуэле, то может сработать и в Иране.

Иран
США
Пентагон
Пит Хегсет
