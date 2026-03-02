Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:00

Пост без скуки и однообразия — восточный табуле удивит свежестью и ярким вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Великий пост совсем не обязательно ограничиваться кашами и картофелем. Даже без продуктов животного происхождения можно готовить сытные, ароматные и по-настоящему праздничные блюда. Один из таких вариантов — легкий восточный салат табуле, который радует свежестью и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • кускус — 200 г;
  • вода — 300 мл;
  • помидоры — 300 г;
  • мята свежая — 5–7 листочков;
  • петрушка — 30 г;
  • кинза — 30 г;
  • зеленый лук — 10 г;
  • лимон — 150 г;
  • оливковое масло — 40 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Кускус залейте кипятком в пропорции 1:1,5, накройте и оставьте на 5 минут. Затем разрыхлите вилкой, чтобы крупа стала рассыпчатой. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите как можно тоньше — именно она задает характер салату. Смешайте все с кускусом, добавьте сок лимона, соль, перец и оливковое масло. Перемешайте и дайте настояться 10 минут. Салат получается сочным, ароматным и отлично подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ранее сообщалось, что натирать плавленый сыр — настоящее испытание: он липнет, мнется и забивает отверстия. Но есть одна простая хитрость, которая превращает этот процесс в легкое дело. Достаточно сделать одно действие перед началом работы, и результат приятно удивит.

