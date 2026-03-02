Пост без скуки и однообразия — восточный табуле удивит свежестью и ярким вкусом

В Великий пост совсем не обязательно ограничиваться кашами и картофелем. Даже без продуктов животного происхождения можно готовить сытные, ароматные и по-настоящему праздничные блюда. Один из таких вариантов — легкий восточный салат табуле, который радует свежестью и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

кускус — 200 г;

вода — 300 мл;

помидоры — 300 г;

мята свежая — 5–7 листочков;

петрушка — 30 г;

кинза — 30 г;

зеленый лук — 10 г;

лимон — 150 г;

оливковое масло — 40 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Кускус залейте кипятком в пропорции 1:1,5, накройте и оставьте на 5 минут. Затем разрыхлите вилкой, чтобы крупа стала рассыпчатой. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите как можно тоньше — именно она задает характер салату. Смешайте все с кускусом, добавьте сок лимона, соль, перец и оливковое масло. Перемешайте и дайте настояться 10 минут. Салат получается сочным, ароматным и отлично подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.

