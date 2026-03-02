Пирожки с капустой по-татарски: готовим вкусные и сытные бэккены

Бэккен — это идеальный вариант для тех, кто любит сытную выпечку, но хочет отдохнуть от мясных пирожков.

Для теста возьмите 200 мл теплой воды и смешайте с 100 г растопленного сливочного масла. Добавьте 1 ч. л. соли и постепенно всыпьте 450 г муки, замешивая плотное и гладкое тесто. Оставьте его под салфеткой на 20 минут.

Для начинки возьмите 600 г свежей капусты и нашинкуйте ее мелко. Опустите капусту в кипяток на 5 минут, затем откиньте на дуршлаг и хорошенько отожмите лишнюю влагу. Возьмите 4 вареных яйца, мелко порубите их и соедините с капустой. Добавьте в миску 50 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. соли и щепотку черного перца для пикантности.

Разделите тесто на части весом примерно по 80 г и раскатайте круглые лепешки. Выложите в центр каждой по 2 ст. л. капустной смеси. Защипните края плотной косичкой, придавая пирожку форму полумесяца. Выложите заготовки на противень и смажьте взбитым желтком для блеска. Отправляйте в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут. Как только бэккены станут ярко-золотистыми, доставайте их и накрывайте полотенцем на 10 минут.

Совет: если капуста попалась жесткая, после ошпаривания слегка обжарьте ее на сливочном масле 2–3 минуты, это сделает начинку намного нежнее.

