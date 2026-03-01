На второй день войны в Иране Пашинян опубликовал кадры, где ест пирожок

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео из автобуса, где он и председатель парламента республики Ален Симонян едят пирожки. На кадрах последний улыбается, оба выглядят расслабленными. Позже он поделился подобным видео, где есть уже кукурузу. Видео сняты во время поездок главы правительства в рамках предвыборных мероприятий.

Накануне Пашинян провел заседание Совета безопасности по ситуации, связанной с событиями в Иране и на Ближнем Востоке, включив в обсуждение президента, спикера парламента и других высокопоставленных должностных лиц.

Также МИД Армении открыл горячие линии для граждан страны в Иране и Израиле и обратился с призывом соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей в условиях нарастания конфликта.

Ранее Пашиняна выгнали из овощного магазина. Он решил пообщаться с продавцами и покупателями в универмаге города Арташат, однако разговору не суждено было состояться.