Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал авианосец Военно-морских сил США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами, передает Tasnim со ссылкой на пресс-службу формирования. КСИР также пообещал превратить «сушу и море в кладбище для агрессоров-террористов».

Благодаря выдающимся действиям вооруженных сил, авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln подвергся обстрелу четырьмя баллистическими ракетами. <...> Мощные удары вооруженных сил Исламской Республики по ослабленной военной структуре противника вступили в новый этап, и суша и море все больше будут превращаться в кладбище для агрессоров-террористов, — сказано в сообщении.

Ранее уже второе судно попало под обстрел недалеко от Ормузского пролива, у побережья ОАЭ. Его атаковали в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр. По предварительной информации, был запущен неизвестный снаряд. После его попадания в корпус корабля произошел пожар, который удалось потушить.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что атака на ядерный центр в израильском Демоне может стать местью Ирана за убийство верховного лидера страны Али Хаменеи. Он отметил, что для удара Иран может использовать гиперзвуковые ракеты Fattah.