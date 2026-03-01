Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 17:31

Неизвестный интернет-пользователь разбогател благодаря атаке на Иран

Интернет-пользователь выиграл $515 тыс. благодаря ставке на атаку США в Иране

Пользователи популярной американской платформы прогнозов заработали больше миллиона долларов на инсайдерской информации о начале военной операции в Иране, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Наибольшее внимание привлек аккаунт под ником Magamyman, который за 71 минуту до начала операции поставил $87 тыс. (6 млн рублей) на удар США, заработав в итоге $515 тыс. (39 млн рублей)

Американский конгрессмен-демократ Майк Левин подсчитал, суммарная прибыль шести подозрительных кошельков, открытых непосредственно перед вторжением, составила $1,2 млн (92 млн рублей). По мнению политика, это указывает на возможную утечку секретных данных из правительственных кругов.

Ситуация усугубляется связями платформы с действующей администрацией Белого дома, так как сын президента Дональд Трамп-младший входит в консультативный совет компании. Конгрессмен Левин подчеркнул, что ранее Минюст и Комиссия по торговле товарными фьючерсами уже вели активные расследования в отношении площадки.

Ранее платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. Компания заявила, что деньги будут выплачены только в том случае, если Вашингтон начнет операцию по установлению контроля над территорией латиноамериканского государства.

