Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:43

Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»

Polymarket отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение США в Венесуэлу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. Как сообщается на сайте компании, деньги будут выплачены только в том случае, если Вашингтон начнет операцию по установлению контроля над территорией латиноамериканского государства.

На торгах будет принят ответ «Да», если Соединенные Штаты начнут военное наступление с целью установления контроля над какой-либо частью Венесуэлы в период с 3 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, — подчеркнули в Polymarket.

По данным Financial Times, такое решение привело пользователей платформы в ярость. Так, несколько дней назад один из анонимных участников Polymarket выиграл более $400 тыс. (31,2 млн рублей), поставив на вторжение американских военнослужащих в Венесуэлу.

Ранее неизвестный трейдер смог получить прибыль в размере более $436 тыс. (34,1 млн рублей), сделав на Polymarket ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут. Известно только, что имя трейдера представляло собой адреса блокчейна — последовательность цифр и букв.

До этого стало известно, что госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио был главным разработчиком секретной стратегии, которая завершилась захватом Мадуро силами США. Он в течение нескольких месяцев координировал подготовку операции совместно с замглавы администрации Стивеном Миллером.

США
Венесуэла
торги
ставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России составили топ-10 самых удачливых регионов в 2025 году
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.