Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом» Polymarket отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение США в Венесуэлу

Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. Как сообщается на сайте компании, деньги будут выплачены только в том случае, если Вашингтон начнет операцию по установлению контроля над территорией латиноамериканского государства.

На торгах будет принят ответ «Да», если Соединенные Штаты начнут военное наступление с целью установления контроля над какой-либо частью Венесуэлы в период с 3 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, — подчеркнули в Polymarket.

По данным Financial Times, такое решение привело пользователей платформы в ярость. Так, несколько дней назад один из анонимных участников Polymarket выиграл более $400 тыс. (31,2 млн рублей), поставив на вторжение американских военнослужащих в Венесуэлу.

Ранее неизвестный трейдер смог получить прибыль в размере более $436 тыс. (34,1 млн рублей), сделав на Polymarket ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут. Известно только, что имя трейдера представляло собой адреса блокчейна — последовательность цифр и букв.

До этого стало известно, что госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио был главным разработчиком секретной стратегии, которая завершилась захватом Мадуро силами США. Он в течение нескольких месяцев координировал подготовку операции совместно с замглавы администрации Стивеном Миллером.