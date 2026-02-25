США разрешили перепродажу венесуэльской нефти Кубе

Соединенные Штаты разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу для коммерческого и гуманитарного использования, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. При этом под послабления не подпадают операции с участием кубинских вооруженных сил и спецслужб.

OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе. Операции, осуществляемые с участием либо в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями, ‹...› не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики, — говорится в сообщении.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности к диалогу с США при условии равноправного и уважительного отношения. Он подчеркнул, что переговоры возможны только без давления и ультиматумов, отметив отсутствие вражды к американскому народу.

До этого зарубежные СМИ сообщили об обострении отношений между Гаваной и Вашингтоном. На фоне возможного ужесточения санкций, включая нефтяную блокаду, Куба усилила оборонные меры, исключив саму возможность капитуляции.