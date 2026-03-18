В СПЧ объяснили, как можно помешать экстрадиции ученого Бутягина на Украину

Обращение в ЮНЕСКО может помешать экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, деятельность ученого напрямую связана с сохранением объектов, находящихся под защитой этой организации. Она добавила, что заступничество международного сообщества необходимо, поскольку гарантировать благополучие Бутягина на Украине в текущих реалиях невозможно.

Нужно обращаться в ООН и вообще куда только можно, чтобы помочь Бутягину. Я думаю, нам придут на помощь в международных институтах. У нас есть несколько таких организаций, в которые входят самые разные археологи. Необходимо, на мой взгляд, написать обращение в ЮНЕСКО, поскольку объекты культурного и архитектурного наследия охраняются этой организацией. Бутягин очень многое сделал для сохранения исторических объектов. Также есть Международный союз институтов археологии и истории искусства, можно обратиться туда. Мы сейчас будем искать организации, которые объединяют археологов и просить их заступиться за Бутягина, потому что в нынешних условиях никто не гарантирует, что с ним все будет благополучно, — пояснила Меркачева.

Ранее Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину. Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше. Причиной для ареста стало проведение якобы незаконной археологической деятельности на территории Крыма.