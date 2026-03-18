Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:08

В СПЧ объяснили, как можно помешать экстрадиции ученого Бутягина на Украину

Член СПЧ Меркачева призвала обратиться в ЮНЕСКО для оказания помощи Бутягину

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Обращение в ЮНЕСКО может помешать экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, деятельность ученого напрямую связана с сохранением объектов, находящихся под защитой этой организации. Она добавила, что заступничество международного сообщества необходимо, поскольку гарантировать благополучие Бутягина на Украине в текущих реалиях невозможно.

Нужно обращаться в ООН и вообще куда только можно, чтобы помочь Бутягину. Я думаю, нам придут на помощь в международных институтах. У нас есть несколько таких организаций, в которые входят самые разные археологи. Необходимо, на мой взгляд, написать обращение в ЮНЕСКО, поскольку объекты культурного и архитектурного наследия охраняются этой организацией. Бутягин очень многое сделал для сохранения исторических объектов. Также есть Международный союз институтов археологии и истории искусства, можно обратиться туда. Мы сейчас будем искать организации, которые объединяют археологов и просить их заступиться за Бутягина, потому что в нынешних условиях никто не гарантирует, что с ним все будет благополучно, — пояснила Меркачева.

Ранее Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину. Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше. Причиной для ареста стало проведение якобы незаконной археологической деятельности на территории Крыма.

СПЧ
ЮНЕСКО
ООН
археологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Самое популярное
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.