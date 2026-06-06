В СПЧ вступились за россиянку, которую хотят выдать США Меркачева готовит обращение в защиту задержанной в Грузии россиянки

Член СПЧ Ева Меркачева готовит обращение в суд Грузии с просьбой не экстрадировать в США задержанную в Тбилиси гражданку России, которую разыскивает Интерпол по запросу Штатов. Она написала в своем Telegram-канале, что решение выдать гражданку РФ американской стороне нарушит нормы международного права.

Только что суд в Грузии арестовал россиянку Татьяну Курашкевич. Посчитал, что [она] может скрыться. А задержали ее по запросу США <…>. Ее экстрадиция, на которой настаивает США, была бы нарушением норм международного права. Хочется верить, что Грузия этого не сделает. Готовим обращение, — заявила член СПЧ.

Курашкевич — предприниматель, аспирантка Дипломатической академии МГИМО МИД РФ и эксперт по международной торговле. В документах, переданных мужем обвиняемой, указано, что ей вменяют несколько экономических статей. Гражданке РФ грозит до 70 лет лишения свободы.

Россиянку задержали в международном аэропорту Тбилиси. Ее адвокат уточнил, что американская сторона имеет претензии к ней по вопросам ввоза и вывоза продукции, подпадающей под санкции.