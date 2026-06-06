ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:07

В СПЧ вступились за россиянку, которую хотят выдать США

Меркачева готовит обращение в защиту задержанной в Грузии россиянки

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Член СПЧ Ева Меркачева готовит обращение в суд Грузии с просьбой не экстрадировать в США задержанную в Тбилиси гражданку России, которую разыскивает Интерпол по запросу Штатов. Она написала в своем Telegram-канале, что решение выдать гражданку РФ американской стороне нарушит нормы международного права.

Только что суд в Грузии арестовал россиянку Татьяну Курашкевич. Посчитал, что [она] может скрыться. А задержали ее по запросу США <…>. Ее экстрадиция, на которой настаивает США, была бы нарушением норм международного права. Хочется верить, что Грузия этого не сделает. Готовим обращение, — заявила член СПЧ.

Курашкевич — предприниматель, аспирантка Дипломатической академии МГИМО МИД РФ и эксперт по международной торговле. В документах, переданных мужем обвиняемой, указано, что ей вменяют несколько экономических статей. Гражданке РФ грозит до 70 лет лишения свободы.

Россиянку задержали в международном аэропорту Тбилиси. Ее адвокат уточнил, что американская сторона имеет претензии к ней по вопросам ввоза и вывоза продукции, подпадающей под санкции.

Россия
Грузия
США
Ева Меркачева
СПЧ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.