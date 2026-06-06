Задержана находившаяся в международном розыске россиянка Находившаяся в международном розыске по запросу США россиянка задержана в Грузии

В международном аэропорту Тбилиси задержана гражданка России, объявленная в розыск по линии Интерпола по запросу Соединенных Штатов, сообщил телекомпании «ТВ Пирвели» адвокат россиянки Бека Немсицверидзе. По его словам, у американской стороны есть претензии, связанные с импортом и экспортом санкционной продукции.

По запросу США она была включена в список разыскиваемых Интерполом лиц. Накануне женщина прибыла в Грузию, и была задержана в аэропорту Тбилиси, — уточнил адвокат.

Женщина прибыла в Грузию с туристической целью. Защита утверждает, что она не знала ни о возбужденном в США уголовном деле, ни о своем нахождении в международном розыске. О дальнейшей судьбе россиянки, включая возможную экстрадицию в США, пока не сообщается.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По какой именно статье ее разыскивают, в картотеке не указывается.

Также бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ Сергею Шаптале заочно предъявлено обвинение по делу о военных операциях против мирных жителей ДНР и ЛНР. Он объявлен в международный розыск и арестован.