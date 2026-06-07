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07 июня 2026 в 21:05

Пятилетняя девочка погибла в ДТП в Саратове

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погибла пятилетняя девочка и еще трое детей пострадали, сообщает региональное СУ СК в МАКСе. Виновником аварии стал выехавший на встречную полосу водитель.

Следственным отделом по городу Саратову следственного управления СК России по Саратовской области по факту ДТП, повлекшего смерть пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград (276‑й км) столкнулись Toyota и «УАЗ Патриот». Погибла пятилетняя девочка — пассажирка Toyota, пострадали трое детей и трое взрослых.

До этого стало известно, что мальчик на питбайке погиб в ДТП в Башкирии, столкнувшись с автомобилем Lada Kalina. 14-летний подросток скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Прокуратура начала проверку.

Саратов
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УК РФ
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