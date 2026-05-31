Ночная езда мальчика на питбайке закончилась трагедией в российском регионе

Мальчик на питбайке погиб в ДТП с Lada Kalina в Башкирии

Мальчик на питбайке погиб в ДТП в Башкирии, следует из сообщения региональной прокуратуры в Telegram-канале. Он столкнулся с автомобилем Lada Kalina. 14-летний подросток скончался на месте до приезда скорой помощи. Прокуратура начала проверку.

Столкнулись автомобиль марки Lada Kalina и питбайк под управлением 14-летнего мальчика. В результате аварии водитель мототранспортного средства погиб на месте ДТП, — сказано в сообщении.

Ранее два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Свердловской области. Правоохранители выясняют их личности. На 54-м километре автодороги федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган временно было затруднено движение.

До этого два автобуса врезались друг в друга в Казани. В результате пострадали 10 человек, среди них есть дети. Авария произошла на Горьковском шоссе, после столкновения один из автобусов начал дымиться.

27 мая один человек погиб и еще 10 пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Чувашии. Смертельное ДТП случилось в Мариинско-Посадском округе, на 20-м километре автодороги Волга — Марпосад.

