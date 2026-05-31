31 мая 2026 в 09:25

Раскрыто, сколько международных резервов Украина потратила с начала года

Украина с начала года потратила около $9 млрд своих международных резервов

Украина с начала 2026 года потратила около $9 млрд (639 млрд рублей) своих международных резервов, которые в общей сложности составляют $57,3 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Нацбанка страны. Средства были направлены на закрытие бюджетных дыр.

Отмечается, что золотовалютные резервы Киева быстро истощаются. В частности, к концу апреля они сократились до $48,2 млрд. При этом помощь стран Запада оказывается недостаточной. Украина должна выплачивать долги кредиторам, а также поддерживать курс гривны. Каждый месяц стране не хватает около $2,25 млрд (159 млрд рублей).

Ранее газета The Financial Times сообщила, что решение Евросоюза уменьшить импорт стали и ввести пошлины на поставки станет тяжелым ударом по экспортным доходам Украины. Глава офиса гендиректора компании «Метинвест» Александр Водовиз пояснил, что Киев потеряет выход к европейскому рынку.

До этого директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование. В конце февраля Киев получил кредит на $8,1 млрд (575 млрд рублей) сроком на четыре года.

