Командование Вооруженных сил Украины задействовало личный состав 138-й радиотехнической бригады ВВС для оборудования позиций в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, это сделано, чтобы скрыть многомиллионные хищения бюджетных средств.

Как уточнил собеседник агентства, украинские военнослужащие уверены, что таким образом командование пытается прикрыть коррупционные преступления местной администрации. Речь идет об освоении сотен миллионов гривен, выделенных на обустройство укреплений.

Ранее действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что подготовку городов Украины к круговой обороне стоит рассматривать в нескольких плоскостях. Одна из них — коррупционная: по словам парламентария, все выделяемые государством деньги на подобные проекты просто крадут.

До этого экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с резким ослаблением своих позиций. По его словам, глава государства постепенно теряет поддержку зарубежных партнеров. Одной из главных причин кризиса стали финансовые сложности и сокращение поддержки со стороны США, подчеркнул он.