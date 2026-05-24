Глава Запорожья мог украсть деньги на подземные школы

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подозревается в хищении западных средств, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, эти средства должны были якобы пойти на подземные школы на Украине.

«Кошелек Ермака» — глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Федоров — подозревается в хищении западных средств, предназначенных для строительства подземных школ на Украине. В деле также фигурируют [экс-глава офиса Зеленского] Андрей Ермак и начальник уголовной полиции в Запорожской области Валерий Ефремов, — сказал собеседник агентства.

