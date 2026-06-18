Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 16:24

В Пулково объяснили задержку пассажиров рейса из Касабланки

Пулково: пассажиры рейса Касабланка-Москва высажены после задержки

Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажиры рейса Касабланка — Москва, совершившего вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково, были высажены из самолета и доставлены в терминал автобусами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». В Пулково пояснили, что подобные процедуры проводятся по решению авиакомпании.

Ранее сообщалось, что рейс Касабланка — Москва авиакомпании Royal Air Maroc был перенаправлен в Санкт-Петербург из-за беспилотной опасности в столице. Пассажирка рейса Анастасия сообщила, что чемоданы выгрузили из самолета, а затем снова загрузили обратно, при этом представители авиакомпании на связь не выходили. К моменту посадки в Петербурге пассажиры провели в самолете уже восемь часов. Одной из пассажирок стало плохо.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Три человека получили травмы, пассажиры пешком вышли из леса и направились в сторону Теплого Ключа.

Единая дежурно-диспетчерская служба также сообщила, что в Краснодарском крае воздушное судно Ан-2 совершило экстренную посадку. Происшествие случилось вечером 6 июня на территории Славянского района. Пилот не пострадал.

Регионы
Санкт-Петербург
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доцент ответила, почему белые акулы могут подходить к берегу
Бузова нашла крайних в своем падении
Политолог ответил, какие риски таит подписанный Ираном и Трампом договор
Российские самолеты принесли неприятные «подарки» ВСУ в ДНР и под Сумами
Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО в истории
Выпивший житель Бурятии «отомстил» чужому автомобилю
Глава Пентагона «проигнорировал» Украину после важной встречи НАТО
В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье
Под днищем автомобиля в автосалоне нашли подозрительную коробку
Сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых
Симоньян назвала главную черту характера Путина
Врач дала советы по предотвращению приступов мигрени
Захарова обратилась к Молдавии из-за главы КСРС
«Верю, что живы. Мне так легче»: мать о пропавших 13 лет назад сыновьях
В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ
Лавров анонсировал новые массированные удары по объектам ВСУ
Путин озвучил объемы товарооборота между Россией и Вьетнамом
Музыкальный критик ответил, ждет ли Пугачеву новая волна популярности
Возвращение лета и переменная облачность: погода в Москве в выходные
В Пулково объяснили задержку пассажиров рейса из Касабланки
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.