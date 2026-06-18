В Пулково объяснили задержку пассажиров рейса из Касабланки

Пассажиры рейса Касабланка — Москва, совершившего вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково, были высажены из самолета и доставлены в терминал автобусами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». В Пулково пояснили, что подобные процедуры проводятся по решению авиакомпании.

Ранее сообщалось, что рейс Касабланка — Москва авиакомпании Royal Air Maroc был перенаправлен в Санкт-Петербург из-за беспилотной опасности в столице. Пассажирка рейса Анастасия сообщила, что чемоданы выгрузили из самолета, а затем снова загрузили обратно, при этом представители авиакомпании на связь не выходили. К моменту посадки в Петербурге пассажиры провели в самолете уже восемь часов. Одной из пассажирок стало плохо.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Три человека получили травмы, пассажиры пешком вышли из леса и направились в сторону Теплого Ключа.

Единая дежурно-диспетчерская служба также сообщила, что в Краснодарском крае воздушное судно Ан-2 совершило экстренную посадку. Происшествие случилось вечером 6 июня на территории Славянского района. Пилот не пострадал.