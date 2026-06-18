В Росатоме заявили об ужесточении атак ВСУ на Запорожскую АЭС Лихачев: Россия вновь зафиксировала более 50 ударов по Запорожской АЭС за день

Россия вновь зафиксировала свыше 50 ударов Вооруженных сил Украины по территории Запорожской атомной электростанции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает ИС «Вести», подобный масштаб наблюдается уже не первые сутки, а сами атаки ВСУ становятся все более жестокими.

Мы фиксируем уже не первые сутки более 50 ударов в день. [Атаки] увеличиваются, становятся более жестокими, — сказал Лихачев.

Ранее гендиректор Росатома сообщил, что один сотрудник Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате удара беспилотника по Энергодару, всего пострадали четверо местных жителей. Российская сторона квалифицирует эти действия как целенаправленное убийство персонала станции, ставящее под угрозу безопасность ее оборудования.

Прежде Лихачев заявил, что МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на ЗАЭС, но делает это недостаточно строго. По его словам, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо. Глава госкорпорации подчеркнул, что МАГАТЭ не является политическим игроком, потому Росатом ждет от агентства соответствующих оценок.