Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 17:06

В Росатоме заявили об ужесточении атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Лихачев: Россия вновь зафиксировала более 50 ударов по Запорожской АЭС за день

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия вновь зафиксировала свыше 50 ударов Вооруженных сил Украины по территории Запорожской атомной электростанции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает ИС «Вести», подобный масштаб наблюдается уже не первые сутки, а сами атаки ВСУ становятся все более жестокими.

Мы фиксируем уже не первые сутки более 50 ударов в день. [Атаки] увеличиваются, становятся более жестокими, — сказал Лихачев.

Ранее гендиректор Росатома сообщил, что один сотрудник Запорожской АЭС погиб и еще один ранен в результате удара беспилотника по Энергодару, всего пострадали четверо местных жителей. Российская сторона квалифицирует эти действия как целенаправленное убийство персонала станции, ставящее под угрозу безопасность ее оборудования.

Прежде Лихачев заявил, что МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на ЗАЭС, но делает это недостаточно строго. По его словам, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо. Глава госкорпорации подчеркнул, что МАГАТЭ не является политическим игроком, потому Росатом ждет от агентства соответствующих оценок.

Регионы
Запорожская область
Запорожская АЭС
Алексей Лихачев
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, что сказал Путин на саммите АСЕАН об СВО
Ушаков назвал страну, которая готова организовать переговоры по Украине
Путин предложил донести до АСЕАН, зачем нужна СВО
Политолог ответил, кто потеряет свое влияние после соглашения Ирана и США
Суд не стал освобождать экс-замминистра культуры России
«Буддизм для бедных» и нейросети: главред «Альпины» о будущем книги
На Урале таможня обнаружила посылку с раритетной посудой из Великобритании
Путин назвал число россиян, посетивших Таиланд в текущем году
Обед журналистов после пресс-конференции на саммите РФ — АСЕАН попал в кадр
HR-эксперт рассказал о причинах сокращения текучести на рынке труда
Путин встретился с премьером Таиланда на саммите в Казани
Три человека погибли в жутком ДТП со скорой помощью в Башкирии
В Госдуме назвали риск, с которым столкнулись застройщики в крупных городах
«Скелеты посыплются из шкафов»: все о громкой ссоре Рудковской и Тутберидзе
Росатом подписал соглашение с Египтом
«Пальцем в небо»: политолог о словах Стубба про конец конфликта на Украине
Благотворительный жиголо: мужчина бросил блогершу, когда ей удалили аккаунт
«Абсурд»: Захарова жестко высказалась о санкционной политике Евросоюза
В Москве простились со звездой сериалов «Кухня» и «Интерны»
Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.