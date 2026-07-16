Киев хочет ядерной катастрофы: теракт на Запорожской АЭС, жертвы

Следком РФ возбудил дело о теракте после убийства главного инженера Запорожской АЭС. Что известно о гибели Александра Яковлева, какова реакция МАГАТЭ, какие планы у ВСУ?

Убийство главного инженера ЗАЭС: что известно к вечеру 16 июля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после гибели главного инженера ЗАЭС. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль, двигавшийся по ул. Энергетиков. В результате удара погибли водитель транспортного средства [Дмитрий Филиппов] и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Александрович Яковлев. Также пострадал еще один пассажир — работник станции», — отметили в СК.

Об убийстве Яковлева сообщил вечером в среду глава Росатома Алексей Лихачев. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ могли ударить с территории Днепропетровской области: БПЛА летел из Никополя и нанес удар, когда машина находилась на границе между городской застройкой и промплощадкой АЭС.

«Киев в очередной раз показал свою террористическую сущность. Это злость. Их бесит, что ЗАЭС — российская станция, что Россия обеспечивает ее безопасность. Яковлев был знаковым специалистом на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Яковлев был мужественным человеком. Он, вероятно, понимал, что за ним охотятся», — отметил Дандыкин.

Украинские СМИ отмечают, что Яковлев родился на Украине; он работал на Запорожской АЭС до начала СВО. После того как ЗАЭС вернулась под контроль России, главный инженер перешел на работу в Росатом и получил российский паспорт.

В пресс-службе Запорожской АЭС подчеркнули, что память убитого будет увековечена.

«Для коллектива Запорожской АЭС он навсегда останется человеком, который до последнего дня служил своему делу и нес ответственность за безопасность станции и людей. Его имя и его вклад в историю станции не будут забыты», — сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Будет ли реакция на убийство Яковлева? Что заявили в МАГАТЭ

МИД РФ после гибели главного инженера Запорожской АЭС призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступления Киева». Международные структуры призвали осудить террор со стороны ВСУ.

«Требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

С таким же призывом выступил 16 июля на заседании ОБСЕ постпред РФ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Киев пытался наносить удары не только по Запорожской, но и по Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС.

МАГАТЭ со своей стороны выступило в соцсетях с осуждением удара по Яковлеву. Гендиректор Гросси «осуждает этот инцидент, который является неприемлемой атакой на ЗАЭС и его персонал и создает угрозу ядерной безопасности».

«Гросси в очередной раз не назвал, кто именно устроил теракт», — указал Дандыкин.

Ранее гендиректора МАГАТЭ неоднократно критиковали за то, что он категорически отказывается озвучить тот факт, что именно Украина наносит удары по ЗАЭС, и каждый раз выбирает «нейтральные» формулировки.

Что ВСУ хотят сделать с Запорожской АЭС, как должна ответить Россия

В Сети предполагают, что Киев «хочет ядерной катастрофы» и прямо этого добивается. В МИД РФ предположили, что это делается ради шантажа европейских союзников Киева.

«Украина строит иллюзии, что у нее получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия», — заявили в ведомстве.

Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Киев готовит «вторую Бучу» на Запорожской АЭС.

«ВСУ организовали бы новую Бучу на Запорожской АЭС и обвинили бы во всем Россию. И МАГАТЭ бы все подтвердило, я в этом уверен», — высказался Дандыкин.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после убийства Яковлева вновь призвал перейти к ликвидации украинских властей. В беседе c NEWS.ru он призвал «перестать миндальничать».

«Может, стоит перестать миндальничать и начать выбивать руководство киевского режима? Перейти к индивидуальной ликвидации тех, кто отдает преступные приказы на совершение терактов на нашей территории? Почему-то все атаки ВС РФ — ответные, их называют „удары возмездия“, тогда как в данной ситуации нужна инициатива, превентивные меры, которые не давали бы противнику поднять голову», — уверен Журавлев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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