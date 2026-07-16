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16 июля 2026 в 13:37

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июля: где есть топливо на АЗС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ситуация с топливом и электричеством в Крыму остается напряженной. Где работают АЗС 16 июля, что говорят власти, улучшилась ли обстановка?

Какова ситуация с бензином в Севастополе 16 июля, где есть топливо

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что бензин в городе и пригородах 16 июля отпускается только по QR-кодам.

«[15 июля] многие (из-за воздушных тревог и перебоев электроснабжения) не успели заправить по QR-кодам АИ-92, поэтому коды, полученные сегодня на АИ-92, будут действовать и завтра. Напоминаю, что временно разрешена заправка в канистры, чтобы вы могли заправить домашние генераторы», — указал губернатор в своем Telegram-канале.

В Севастополе продолжают действовать стандартные лимиты на отпуск топлива: бензин марки АИ-95 отпускается только до 20 литров, на АИ-92 действует лимит в 30 литров. При этом на четырех АЗС по QR-коду разрешается заливать до 40 литров АИ-92.

Дизельное топливо отпускается свободно на всех АЗС с лимитом в 20 литров.

По данным карты заправок, на 12:00 в Севастополе на большинстве АЗС есть бензин АИ-92. Меньше осталось бензина АИ-95: «зелеными» (то есть хорошо обеспеченными) обозначены АЗС в Балаклаве, Гончарном и у Севастопольской развязки; в городе «зеленой» осталась только АЗС на ул. Семипалатинской.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с топливом в Крыму 16 июля, ситуация на АЗС

Минтопэнерго Крыма сообщило, что 16 июля бензин в свободной продаже доступен на 41 АЗС. Продолжает действовать ограничение в 20 литров на автомобиль.

По данным «Крымского информационного агентства», заправки сети «АТАН» работают в Симферополе и Симферопольском районе (села Грушевое, Пионерское, Заречное), Алупке, Евпатории, Саках, Первомайском, Бахчисарае, Армянске, Белогорске, Феодосии, Судаке, Ленино, Алуште, на Евпаторийском шоссе и в Керчи. Семь АЗС действуют на трассе «Таврида» в Ленинском и Белогорском районах.

«По ситуации с топливом. Напряжение сохранится еще определенное время. К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет», — предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Где нет света и воды в Крыму 16 июля

Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов Северного, Восточного и Западного энергорайонов Крыма остается полностью обесточенной. Об этом сообщили в «Крымэнерго». Четких графиков отключения света нет.

«В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — указали в «Крымэнерго».

16 июля из-за аварийно-ремонтных работ на сетях «Крымэнерго» в городах и поселках Крыма ограничили водоснабжение. Отключения воды затронут село Школьное, частично Белогорский, Красногвардейский и Нижнегорский районы, а также города Красноперекопск, Армянск, частично Саки. Феодосию также затронуло отключение воды, восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 17 июля. В ряде населенных пунктов (село Солнечное, Отважное) власти Крыма организовали подвоз воды.

Фото: NEWS.ru

«Вижу и читаю все без исключения обращения по поводу распределения электроэнергии. Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно. По окончании кризисной ситуации и по достижении целей, которые поставлены главой государства, в полном объеме объясним причинно-следственную связь принятия каждого решения», — заверил Аксенов.

Он призвал местные власти на всех уровнях сосредоточиться на решении проблем населения.

«Все, кто в кризисы решил отсидеться в кустах, гарантирую: карьеру в Крыму построить не сможет. Это касается и депутатского корпуса, и республиканских, и муниципальных исполнительных органов власти. У всех должна быть социальная ответственность и нагрузка. Наша с вами задача — с людьми разделить сложности нынешнего времени. Уверен, что это позволит нам, как и в 2014 году, вместе пройти испытание с честью. Президент о наших проблемах знает, Крыму регулярно помогает. Докладываю главе государства все, что сегодня в человеческих силах, и даже свыше, глава государства в отношении Крыма принимает необходимые решения», — подчеркнул глава Крыма.

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Крым
бензин
топливо
АЗС
отключение света
Валентин Меликов
В. Меликов
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