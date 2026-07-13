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13 июля 2026 в 13:08

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Севастополе сегодня, 13 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на пяти АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 13 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 13 июля с 10:00 мск на пяти АЗС «АТАН» можно будет свободно заправить 20 литров бензина.

«Топливо будет доступно на АЗС 60 — Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 68 — ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 81 — ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 84 — Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 161 — Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)», — заявил он.

Развожаев также отметил, что в регионе перешли на новую систему выдачи QR-кодов для приобретения топлива.

«Круглосуточный прием заявок: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Автоматический выбор: система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. Один номер — один автомобиль: на один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ)», — уточнил он.

Развожаев подчеркнул, что теперь больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер, как было ранее.

«Защита от ботов: автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Равные условия: скорость вашего интернета или количество устройств больше не влияют на успех — система уравнивает шансы всех пользователей», — пояснил он.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 13 июля

Свободная продажа топлива в Крыму в понедельник организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

Так, заправиться бензином и дизелем можно в Ялте, Евпатории, Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Керчи и других населенных пунктах.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что на пяти АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.

«На АЗС „АТАН“ с 10:00 топливо будет доступно в пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — АИ-95 Ultra, г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-95 Ultra, г. Феодосия, Керченское шоссе, 18Б — ДТ Ultra, г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2Б — АИ-95 Ultra, Феодосия, Керченское шоссе, 23 — АИ-95 Ultra. Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство; заправка в канистры запрещена», — отметил Ким.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.

Накануне, 12 июля, продажа топлива в Крыму была возобновлена на 81 АЗС.

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