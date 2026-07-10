Ситуация с бензином в России 10 июля: где ввели новые ограничения, дефицит

В ряде регионов страны ввели новые ограничения на отпуск топлива. Какова ситуация с бензином в России сегодня, 10 июля 2026 года, где и какие лимиты действуют, есть ли дефицит?

Где ввели новые ограничения на отпуск бензина, ситуация 10 июля

В Кировской области для снижения ажиотажа вводят с 11 июля отпуск бензина по четным и нечетным числам, в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. На заправках будут дежурить сотрудники полиции, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Глава региона уточнил, что «люди просят упорядочить работу АЗС». В связи с этим, а также с учетом запроса со стороны автолюбителей штаб по обеспечению топливом принял решение ввести меры.

По четным числам месяца бензин отпускается номерам, начинающимся на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Для обеспечения порядка и безопасности сотрудников АЗС с 10 июля на заправках будут дежурить экипажи ППС, ДПС и сотрудники Росгвардии, уточнил Соколов.

По словам Соколова, его помощники и водитель провели мониторинг ситуации на заправках, ночью они в течение семи часов стояли в очереди на заправку служебных машин.

Около половины автомобилей дозаправляют бак от семи до 15 литров, поделился выводами губернатор. Некоторые нарушают решение оперштаба и заправляют канистры. На одной колонке заливают по несколько раз в бак 30 л. Выявлены случаи, когда очередь блокирует въезд к колонкам для автомобилей с левым расположением бака.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Глава региона заявил, что запасы горючего в регионе есть, и каждый день топливо будет подвозиться. Соколов напомнил, что в это время в 2025 году потреблялось 380 тонн бензина в день — топлива «всем хватало», сейчас расход составляет 500 тонн из-за созданного людьми ажиотажа.

«Давайте не повторять синдром гречки!» — призвал глава Кировской области.

Кроме того, в Ростовской области введены временные лимиты на отпуск нефтепродуктов на АЗС. Решение принято региональным штабом по обеспечению нефтепродуктами под председательством замглавы региона Игоря Сорокина.

Установлены следующие лимиты для частных лиц: бензин — не более 30 л на один легковой автомобиль, дизельное топливо — не более 60 л для легковых авто, от 200 до 300 л — для грузового и межрегионального пассажирского транспорта. Без ограничений топливо заправляется для экстренных служб, ЖКХ, железнодорожного и общественного транспорта.

Ранее в пяти регионах России власти ввели схему продажи бензина в разные дни в зависимости от номера автомобиля. Режим продажи топлива по четным и нечетным датам с учетом цифр госномера с 9 июля начал действовать в Мордовии (в Саранске и районах), Нижегородской и Астраханской областях (в городе Астрахани), с 10 июля — в Псковской области, с 11 июля — в Липецкой.

В каком регионе может появиться электронная очередь на АЗС

Электронные очереди на АЗС могут появиться в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Совместно с ИТ-сообществом региона прорабатываем возможность организации электронных очередей на АЗС. Свои предложения тестируют несколько разработчиков региона. Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо», — сказал он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кобзев отметил, что с сегодняшнего дня два независимых оператора — «Крайснефть» и «БРК» — расширяют продажу топлива для физлиц. Однако лимиты на отпуск бензина на одну машину остаются до снятия режима повышенной готовности.

Есть ли дефицит топлива в России

Дефицит топлива на российском рынке есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак ВСУ.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают», — сказал Новак.

Кроме того, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил 10 июля, что из-за недостаточных объемов поставок на работающие автозаправочные станции обратился к Минэнерго и «Роснефти» по вопросу увеличения суточных лимитов топлива для заправок.

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