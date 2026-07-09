В Псковской области бензин будут давать по номерам машин

В Псковской области бензин будут давать по номерам машин В Псковской области будут продавать топливо по четным и нечетным номерам машин

В Псковской области с 10 июля вводится система продажи бензина по четным и нечетным номерам автомобилей, сообщил в своем канале на платформе МАКС глава региона Михаил Ведерников. Губернатор отметил, что решение было принято в ответ на многочисленные обращения граждан с просьбой разделить транспортные потоки по дням.

Согласно новой схеме, начиная с 10 июля, к заправкам смогут подходить автомобили с четными номерами, а с 11 июля — те, у кого номера нечетные. Далее чередование будет осуществляться ежедневно в рамках эксперимента.

Правило не распространяется на спецтранспорт оперативных, аварийных и экстренных служб! — предупредил Ведерников.

Кроме того, в Пскове на заправках сети «Сургутнефтегаз» вводятся временные ограничения для разных видов топлива. Автомобили, использующие бензин с октановым числом 95 и выше, смогут заправляться круглосуточно при наличии запасов. Однако для бензина 92-го качества и дизельного топлива установлены рамки с 14:00 по московскому времени до полуночи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупные игроки топливного рынка, включая «Роснефть», налаживают тесное сотрудничество с небольшими частными АЗС. Глава государства выразил уверенность, что данная работа даст положительные результаты.