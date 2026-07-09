Ситуация с бензином в России 9 июля: где ввели новые ограничения, карта АЗС

В ряде регионов страны ввели новые ограничения на отпуск топлива. Какова ситуация с бензином в России сегодня, 9 июля 2026 года, где и какие лимиты действуют, что известно о карте АЗС?

Где ввели новые ограничения на отпуск бензина в России, ситуация 9 июля

В пяти регионах России власти ввели схему продажи бензина в разные дни в зависимости от номера автомобиля. Режим продажи топлива по четным и нечетным датам с учетом цифр госномера с 9 июля начинает действовать в Мордовии (в Саранске и районах), Нижегородской и Астраханской областях (в городе Астрахани), с 10 июля — в Псковской области, с 11 июля — в Липецкой.

«В зависимости от даты и последней цифры госномера автомобиля: по нечетным датам — например 9 июля — бензин отпускают машинам, номера которых заканчиваются нечетными цифрами — 1, 3, 5, 7, 9, по четным — например 10 июля — тем, у кого номер заканчивается цифрами 0, 2, 4, 6, 8», — объяснили власти Мордовии.

Ограничения по госномерам не распространяются на АЗС, расположенные на федеральных трассах, дорогах регионального значения — вне границ населенных пунктов, отметили мордовские власти.

С 9 июля начинают действовать следующие лимиты отпуска бензина на АЗС по всей Мордовии: 20 литров — на одно транспортное средство, 60 литров дизельного топлива — для легкового автомобиля, 300 литров — для грузового, заправка в канистры запрещена, добавили там.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что в регионе будет введен временный график работы для АЗС, которые будут продавать высокооктановый 92-й и 95-й бензин. Данная мера позволит обеспечить топливом несколько заправок, а не распределять их по всем АЗС небольшими объемами, уменьшив ситуации, когда топливо заканчивается до приезда бензовоза.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Разные меры по отпуску топлива введены властями или отдельными АЗС в 80 регионах России. Президент РФ Владимир Путин накануне назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы страны. Глава государства также поручил как можно быстрее принять решения по субсидиям Крыму. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия вводит запрет на экспорт дизельного топлива и в июле начнет импорт нефтепродуктов.

Как работает карта АЗС, где посмотреть

Интерактивная карта АЗС заработала на базе сервисов «Яндекса». С ее помощью можно посмотреть, на каких заправках есть конкретный тип топлива, имеются ли очереди.

«В сервисе „Заправки“ [заработала] карта, которая позволяет водителям быстро понять, на каких АЗС и какой маркой топлива недавно заправлялись другие люди. Она использует разные данные: технологию, схожую с „Пробками“, информацию от „Карт“ и данные самих „Заправок“. Также пользователи сервиса помогают друг другу: одни водители делятся информацией об очередях, а другие могут увидеть актуальную ситуацию. Сейчас информация об очередях доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшее время появится и в других городах», — рассказали в компании.

Карту АЗС также запустил «Сбер» — она охватывает около 23 тыс. заправок по всей России и работает на основе обезличенных платежных данных более 100 млн клиентов «Сбера». Алгоритмы анализируют операции, которые с высокой вероятностью связаны именно с покупкой топлива, учитывая сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры, рассказали в пресс-службе банка.

На основе этих данных каждой АЗС присваивается статус актуальности. Пользователи могут посмотреть на карте ближайшие станции, где недавно фиксировались покупки топлива, выбрать подходящую и построить маршрут.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сервис доступен в веб-версии и приложении банка — его можно найти в разделе «Для жизни». Картографической платформой проекта выступает «2ГИС». Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.

Т-Банк также накануне объявил о создании онлайн-кары с 20 тыс. АЗС по всей России. Она работает по схожим с технологией «Сбера» данным и позволяет определить, на каких заправках с высокой вероятностью в данный момент доступно топливо.

Читайте также:

Обстановка в Крыму 9 июля: что с поездами, какие отменили, как доехать

Почему не работает Telegram сегодня, 9 июля: замедление, когда заблокируют

Атака ВСУ на Ставрополье 9 июля: что известно, пожар на промобъекте, жертвы