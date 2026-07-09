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09 июля 2026 в 12:05

Почему не работает Telegram сегодня, 9 июля: замедление, когда заблокируют

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 9 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 9 июля

Жалобы на Telegram регулярно публикуются на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мессенджер плохо работает из России. Пользователи заявляют, что не отправляются сообщения, не загружается медиа, не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается более двух десятков жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 99. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 75%, Воронежской и Новосибирской областей — по 13%.

Почему не работает Telegram сегодня, 9 июля, замедление

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram с начала года — мессенджер не следует букве закона. Регулятор предупредил об усилении мер с целью добиться исполнения законодательства.

Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram может обеспечить себе работу в России без блокировки, если выполнит положения российского законодательства и «будет на гибком контакте» с властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блокировка Telegram может пройти «по системе YouTube», предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его оценке, это может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы.

Эксперт Владислав Войтенко ранее заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин заявил, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

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