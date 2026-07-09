Атака ВСУ на Тверь сегодня, 9 июля: подробности, пожар на нефтебазе, жертвы

Атака ВСУ на Тверь сегодня, 9 июля: подробности, пожар на нефтебазе, жертвы

Тверь подверглась атаке ВСУ сегодня ночью, 9 июля 2026 года, сообщил губернатор Виталий Королев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Какие подробности известны, каковы последствия, есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Тверь сегодня, 9 июля

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия „Тверская нефтебаза“», — сообщил Королев.

Глава Тверской области заявил, что работает на месте, развернут штаб. Координируются мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта.

«Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», — добавил Королев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как еще ВСУ атаковали Россию 9 июля

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил около 05:30 мск, что регион отражает атаку беспилотников. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре, разрушений и пострадавших нет, добавил он.

«Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома», — заявил Владимиров.

Позднее он уточнил, что пожар на предприятии усилился, огонь дошел до резервуаров с горючим, на место направлены дополнительные пожарные расчеты. Жителей домов близлежащих улиц решено эвакуировать на безопасное расстояние, организованы пункты временного размещения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Мы на связи с главой округа Игорем Владимировичем Серовым, регулярно получаю от него информацию. При необходимости вся помощь будет оказана», — добавил губернатор.

Режим беспилотной опасности ночью 9 июля объявляли и в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что один беспилотник ВСУ ликвидировали, жертв нет.

«Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. Был сбит один БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — проинформировал он.

В Белгородской области за 24 часа зафиксировано 75 ударов, в результате которых погиб гражданский житель, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, еще 22 человека пострадали, среди них — несовершеннолетняя девушка. Она была оперативно переведена в федеральный медицинский центр.

Как уточнил глава региона, наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Шебекинский округа. Шестеро пострадавших госпитализированы в местные больницы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

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