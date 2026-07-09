Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 июля

Ночью в четверг, 9 июля, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя. По предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта.

«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в канале на платформе МАКС.

Также в ночь на 9 июля режим опасности беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале в МАКСе.

Позднее губернатор заявил, что один беспилотник ВСУ ликвидировали в Ленинградской области. Обошлось без жертв.

«Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. Был сбит один БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — проинформировал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 8 июля дежурные силы ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников над Россией, заявила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 18 регионов страны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Движение транспорта на выезде из Ярославля было временно перекрыто в целях обеспечения безопасности из-за угрозы БПЛА, заявил утром 8 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Позднее оно было возобновлено. Глава региона также сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», — отметил Евраев.

Несколько районов и городов Крыма остались без электричества из-за ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля, заявили в пресс-службе «Крымэнерго». В организации отметили, что атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Кроме того, сложная обстановка с электроснабжением наблюдается в северо-западном энергорайоне.

«В настоящее время обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы», — уточнили в пресс-службе предприятия.

В остальные районы республики свет подается частично, в зависимости от возможностей энергосети. По информации «Крымэнерго», специалисты ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения. В Крыму и Севастополе продолжает действовать режим ЧС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в МАКСе, что за минувшую ночь и утро были отражены четыре атаки ВСУ на Севастополь. По его словам, никто не пострадал.

«Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили за минувшую ночь и утро четыре атаки ВСУ. Сбито 27 БПЛА», — отметил Развожаев.

Украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Республике Татарстан, заявил мэр города Радмир Беляев. По его словам, есть пострадавшие, у которых были диагностированы легкие травмы. Кроме того, несколько предприятий получили повреждения.

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в поселке Круглое Поле Тукаевского района Татарстана, сообщили в пресс-службе администрации района. На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков, которая оказала раненым первую помощь. Угрозы их жизням нет.

Один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения.

«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб <...>. Семье будет оказана необходимая поддержка», — сообщил Бусаргин.

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