При падении обломков дрона ВСУ под Ставрополем вспыхнул пожар Владимиров: на промобъекте под Ставрополем тушат пожар после падения дрона ВСУ

В окрестностях Ставрополя отражают атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, при ударе зафиксировано возгорание на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа.

Владимиров уточнил, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а также отсутствуют риски распространения огня на жилые дома. Он предупредил, что беспилотная опасность сохраняется на территории всего края.

При этом в районе улицы Коломийцева в краевом центре также произошло падение обломков дронов. Разрушений и пострадавших нет, а на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области силами ПВО перехвачен и ликвидирован один дрон ВСУ. Губернатор региона Александр Дрозденко объявил отбой воздушной тревоги по всей территории.

Позже оперштаб Белгородской области передавал, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывалась вся необходимая помощь.