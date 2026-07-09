В Ленобласти отразили атаку дронов ВСУ Дрозденко: силы ПВО сбили один дрон ВСУ над Ленобластью

В Ленинградской области силами противовоздушной обороны перехвачен и ликвидирован один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в своем канале на платформе МАКС губернатор региона Александр Дрозденко. Он объявил отбой воздушной тревоги по всей территории.

Был сбит один БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за эффективную работу, — проинформировал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Удар дрона пришелся по станции скорой помощи.

Позже стало известно, что в Борисовском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи.

Также оперштаб Белгородской области передавал, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывалась вся необходимая помощь.