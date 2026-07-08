При атаке дрона ВСУ на Херсонскую область погиб сотрудник больницы Сальдо: сотрудник Ивановской больницы в Херсонской области погиб при атаке ВСУ

Украинские силы атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области, в результате чего погиб сотрудник медицинского учреждения, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, удар беспилотного летательного аппарата ВСУ пришелся по станции скорой помощи.

Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Погиб сотрудник больницы, — написал Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Борисовском округе в результате атаки дрона ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи.

До этого стало известно, что в Валуйском округе в селе Долгом в результате детонации беспилотника ВСУ пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана». Бригада скорой транспортирует мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в Валуйскую ЦРБ.

Также оперштаб Белгородской области передавал, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывалась вся необходимая помощь.