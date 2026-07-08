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08 июля 2026 в 08:02

В Ярославле восстановили перекрытое из-за БПЛА движение в сторону Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь открыли, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале на платформе МАКС. По его словам, движение было временно перекрыто в целях обеспечения безопасности из-за угрозы БПЛА.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, — отметил глава региона.

Он уточнил, что утром 8 июля на территории области было нейтрализовано четыре украинских беспилотника. В настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА в регионе нет, резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение стопы в результате детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области. Пострадавшему оказали помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение он продолжит амбулаторно.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России за последние 12 часов перехватили 190 беспилотников украинской армии. Система ПВО сработала в 13 субъектах страны, в том числе в Белгородской, Брянской, Рязанской и Тверской областях.

Регионы
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Михаил Евраев
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