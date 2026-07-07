Российские военные за сутки отразили 190 вражеских беспилотников

Вооруженные силы России за 12 часов перехватили 190 беспилотников украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России. Система ПВО сработала в 13 различных субъектах страны.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось об атаке ВС РФ по стоянкам перевозивших дроны для ВСУ грузовиков. Для удара применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».

До этого стало известно, что ВС РФ нанесли поражение военным аэродромам, а также критически важным объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Удары наносились скоординированными действиями авиации, беспилотных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Силы России ликвидировали логистические центры и производственные цеха, где изготавливались боевые дроны дальнего радиуса действия.