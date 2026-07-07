Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 21:02

Россиянин попал под удар ВСУ и получил ранение при детонации БПЛА

Житель Белгородской области пострадал из-за детонации украинского дрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель получил ранение стопы в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины в Краснояружском округе Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Пострадавшему оказали помощь в Краснояружской ЦРБ.

В хуторе Вязовском Краснояружского округа от детонации дрона мужчина получил касательное ранение стопы. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, женщину доставили в больницу.

Также мирная жительница пострадала в городе Шебекино Белгородской области от удара украинского беспилотника по автомобилю, получив осколочное ранение. Женщина госпитализирована, транспортное средство получило повреждения.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате первой ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Регионы
Белгород
Белгородская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненых при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.