Россиянин попал под удар ВСУ и получил ранение при детонации БПЛА

Россиянин попал под удар ВСУ и получил ранение при детонации БПЛА Житель Белгородской области пострадал из-за детонации украинского дрона

Мирный житель получил ранение стопы в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины в Краснояружском округе Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Пострадавшему оказали помощь в Краснояружской ЦРБ.

В хуторе Вязовском Краснояружского округа от детонации дрона мужчина получил касательное ранение стопы. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, женщину доставили в больницу.

Также мирная жительница пострадала в городе Шебекино Белгородской области от удара украинского беспилотника по автомобилю, получив осколочное ранение. Женщина госпитализирована, транспортное средство получило повреждения.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате первой ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.