Дрон ВСУ атаковал авто жительницы Белгородской области

Мирная жительница пострадала в городе Шебекино Белгородской области от удара украинского беспилотника по автомобилю, получив осколочное ранение плеча, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Женщина госпитализирована в Шебекинскую центральную районную больницу. Транспортное средство также получило повреждения.

В городе Шебекино от удара дрона по автомобилю женщина получила осколочное ранение плеча. Пострадавшая госпитализирована в профильное отделение Шебекинской ЦРБ. Машина получила повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских войск пострадал один мужчина. За сутки, с 09:00 2 июля по 09:00 3 июля, системами ПВО было сбито 77 беспилотников, а артиллерия противника 42 раза наносила удары по зонам, откуда было эвакуировано население.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от атак украинских ударных дронов пострадали четверо гражданских. Среди пострадавших — мужчина 1964 года рождения из Кировского района Макеевки, получивший ранения средней тяжести.