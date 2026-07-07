В Белгородском округе рядом с рейсовым автобусом взорвался дрон ВСУ

В Белгородском округе рядом с рейсовым автобусом взорвался дрон ВСУ

Украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе, сообщает оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. В результате инцидента пострадали два человека.

В Белгородском округе в селе Таврово FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителя. Одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался. Женщину, у которой предварительно диагностирована акубаротравма, для обследования транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирная жительница пострадала в городе Шебекино Белгородской области от удара украинского беспилотника по автомобилю, она получила осколочное ранение плеча. Транспортное средство также было повреждено.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от атак украинских ударных дронов пострадали четверо гражданских. Среди раненых — мужчина 1964 года рождения из Кировского района Макеевки.