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09 июля 2026 в 02:54

Власти Ленобласти объявили тревогу

Дрозденко: в Ленобласти введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность бесплотных летательных аппаратов, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил жителей, что возможно снижение скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — проинформировал глава области.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Удар дрона пришелся по станции скорой помощи.

Позже стало известно, что в Борисовском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи.

Также оперштаб Белгородской области передавал, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывалась вся необходимая помощь.

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