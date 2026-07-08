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08 июля 2026 в 06:38

При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек

Бусаргин: при атаке дронов ВСУ в Саратовской области погиб мирный житель

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область погиб человек, сообщил в социальных сетях губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб <...>. Семье будет оказана необходимая поддержка, — написал политик.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение стопы после детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области. Пострадавшему оказали помощь.

До этого украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Женщину доставили в больницу с акубаротравмой.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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