При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область погиб человек, сообщил в социальных сетях губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб <...>. Семье будет оказана необходимая поддержка, — написал политик.
Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение стопы после детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области. Пострадавшему оказали помощь.
До этого украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Женщину доставили в больницу с акубаротравмой.
Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.