Два человека пострадали при атаке БПЛА на дом в Татарстане

Два человека пострадали при атаке БПЛА на дом в Татарстане БПЛА атаковал частный жилой дом в Тукаевском районе Татарстана

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Тукаевском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе администрации Тукаевского района в социальной сети «ВКонтакте». На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков, которая оказала пострадавшим первую помощь. Угрозы их жизни нет.

Сегодня была совершена атака БПЛА на территорию Тукаевского района Республики Татарстан. В результате происшествия повреждения получил жилой дом в поселке Круглое Поле. Есть пострадавшие, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что дежурные силы ПВО в ночь на 8 июля уничтожили более 400 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что беспилотники ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, пострадали пять человек. Также повреждены частные дома, автомобили, сельхозтехника и объекты инфраструктуры.