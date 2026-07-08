ПВО сбила более 400 украинских дронов над Россией за ночь

ПВО сбила более 400 украинских дронов над Россией за ночь Силы ПВО уничтожили над Россией 415 дронов ВСУ в ночь на 8 июля

Дежурные силы ПВО в ночь на 8 июля уничтожили более 400 украинских беспилотников в небе над Россией, заявило Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

В течение ночи в период с 20:00 мск 7 июля до 08:00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областей. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь открыли. По его словам, движение было временно перекрыто в целях обеспечения безопасности из-за угрозы БПЛА.

До этого стало известно, что профильные службы приступили к ликвидации последствий атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Омской области, расположенный в 2,5 тыс. километрах от границы с Украиной. Обошлось без жертв и пострадавших.