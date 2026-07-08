Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 08:12

ПВО сбила более 400 украинских дронов над Россией за ночь

Силы ПВО уничтожили над Россией 415 дронов ВСУ в ночь на 8 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы ПВО в ночь на 8 июля уничтожили более 400 украинских беспилотников в небе над Россией, заявило Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

В течение ночи в период с 20:00 мск 7 июля до 08:00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областей. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь открыли. По его словам, движение было временно перекрыто в целях обеспечения безопасности из-за угрозы БПЛА.

До этого стало известно, что профильные службы приступили к ликвидации последствий атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Омской области, расположенный в 2,5 тыс. километрах от границы с Украиной. Обошлось без жертв и пострадавших.

Регионы
Россия
атаки БПЛА
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат ответил, как россияне отреагируют на продажу бензина по QR-кодам
Госдума приняла закон о новых требованиях к трудовым мигрантам
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала свою семью в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.