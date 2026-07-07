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07 июля 2026 в 16:36

Раскрыто число пострадавших от ударов БПЛА по Белгородской области

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали пять человек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Беспилотники ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил в Telegram региональный оперштаб. Также повреждены частные дома, автомобили, сельхозтехника и объекты инфраструктуры.

Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали пять человек. В городе Валуйки в результате атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Бригада скорой доставила его в Валуйскую ЦРБ. Помощь оказана, пострадавший отпущен домой, — говорится в сообщении.

Второй дрон упал на территории коммерческого объекта. Одному мужчине медицинская помощь была оказана на месте, двое других пострадавших с осколочным ранением голени и акубаротравмой были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.

В Яковлевском округе у поселка Томаровка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель с переломом ребер и акубаротравмой госпитализирован в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. Под ударом оказался город Новый Оскол. Медики диагностировали у мужчины ранение бедра. Кроме того, в селе Старовщина Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль.

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