Раскрыто число пострадавших от ударов БПЛА по Белгородской области В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали пять человек

Беспилотники ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил в Telegram региональный оперштаб. Также повреждены частные дома, автомобили, сельхозтехника и объекты инфраструктуры.

Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали пять человек. В городе Валуйки в результате атаки беспилотника мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Бригада скорой доставила его в Валуйскую ЦРБ. Помощь оказана, пострадавший отпущен домой, — говорится в сообщении.

Второй дрон упал на территории коммерческого объекта. Одному мужчине медицинская помощь была оказана на месте, двое других пострадавших с осколочным ранением голени и акубаротравмой были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.

В Яковлевском округе у поселка Томаровка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель с переломом ребер и акубаротравмой госпитализирован в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. Под ударом оказался город Новый Оскол. Медики диагностировали у мужчины ранение бедра. Кроме того, в селе Старовщина Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль.