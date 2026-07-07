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07 июля 2026 в 12:11

«Проникающее ранение»: в Белгородской области оценили последствия удара ВСУ

Мужчина получил осколочное ранение при атаке БПЛА на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мирный житель пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба. Под ударом оказался город Новый Оскол. Медики диагностировали у мужчины ранение бедра.

В результате детонации беспилотника у мужчины проникающее осколочное ранение бедра. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу, — отметили в оперштабе.

Кроме того, в селе Старовщина Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль. В селе Белянка FPV-дрон ударил по предприятию. В поселке Ракитное Ракитянского округа беспилотник атаковал коммерческий объект, повреждены остекление, фасад, навес здания и оборудование.

Ранее сообщалось, что попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года. По информации мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 6 июля до 06:00 мск 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 БПЛА.

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