Москва справилась с крупнейшей за два года атакой ВСУ

Москва справилась с крупнейшей за два года атакой ВСУ Попытка атаки дронов ВСУ на Москву оказалась крупнейшей за последние два года

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь с 6 на 7 июля стала крупнейшей за последние два года, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина. По его информации, с вечера 6 июля до 06:00 мск 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотников.

Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. При этом 36 вражеских БПЛА уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

4 июля Собянин сообщал, что за сутки в сторону столичного региона летело свыше 200 беспилотников, большинство из которых также уничтожили на дальних подступах. А 11 марта прошлого года мэр объявлял о тогдашней «самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву» — тогда на подлете к столице были сбиты 74 беспилотника, а на различных рубежах в общей сложности — сотни боевых дронов.

Непосредственно на подлете к столице, по данным мэра, наибольшее число БПЛА — свыше 190 — было уничтожено 18 июня. Кроме того, 22 июня 2026 года силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника, в первой половине суток 17 мая 2026 года система ПВО нейтрализовала 81 БПЛА.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что на промышленном предприятии региона после атаки украинских беспилотников начался пожар. Он также сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших.