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07 июля 2026 в 08:13

Пожар начался на промпредприятии под Калугой после атаки украинских БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пожар начался на промышленном предприятии в Калужской области после атаки украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет, — отметил он.

Всего в ночь на 7 июля силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, уточнил губернатор. На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС России.

Ранее сообщалось, что на Петровском острове в Санкт-Петербурге загорелся Дом Ропса. Двухэтажный деревянный особняк 1900 года постройки, который стоит на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. С 2014 года здание заброшено, его хотели реконструировать.

До этого 50-летний мужчина погиб при пожаре в двухкомнатной квартире. Трагедия произошла в Осинниковском городском округе Кемеровской области. Предварительно, местный житель отравился угарным газом, его сожительницу госпитализировали.

Регионы
Калужская область
Владислав Шапша
атаки ВСУ
пожары
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