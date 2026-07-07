Пожар начался на промпредприятии под Калугой после атаки украинских БПЛА

Пожар начался на промпредприятии под Калугой после атаки украинских БПЛА

Пожар начался на промышленном предприятии в Калужской области после атаки украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет, — отметил он.

Всего в ночь на 7 июля силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, уточнил губернатор. На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС России.

Ранее сообщалось, что на Петровском острове в Санкт-Петербурге загорелся Дом Ропса. Двухэтажный деревянный особняк 1900 года постройки, который стоит на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником. С 2014 года здание заброшено, его хотели реконструировать.

До этого 50-летний мужчина погиб при пожаре в двухкомнатной квартире. Трагедия произошла в Осинниковском городском округе Кемеровской области. Предварительно, местный житель отравился угарным газом, его сожительницу госпитализировали.