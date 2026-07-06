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06 июля 2026 в 14:58

Житель Кузбасса погиб при жутком пожаре в двухкомнатной квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Осинниковском городском округе Кемеровской области 50-летний местный житель погиб в ходе пожара в двухкомнатной квартире, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на СК России. Трагедия произошла в доме на улице 50 лет Рудника.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из жилых комнат. Мужчина погиб в результате отравления угарным газом. Его сожительницу госпитализировали.

Следователи организовали проверку по факту причинения смерти по неосторожности. По данному факту назначили судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническую. Специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Ранее глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в городе вспыхнул склад лакокрасочных материалов — площадь возгорания составила около 1 тыс. квадратных метров. Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек.

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