«Охотились спецслужбы Украины»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова

В Юрге Кемеровской области больше трех месяцев назад при загадочных обстоятельствах пропал участник специальной военной операции и Герой России Алексей Асылханов. Со временем эта таинственная история обрастает все более пугающими деталями. Подробности поисков и новые версии пропажи — в материале NEWS.ru.

Как Герой России Алексей Асылханов пропал в Юрге

В июне в базе МВД появилась информация о том, что 23-летний ветеран боевых действий Асылханов числится пропавшим без вести. Молодой человек ушел из дома в кузбасском городе Юрге днем 3 апреля. Это произошло за пару дней до празднования годовщины свадьбы. Асылханов познакомился с будущей супругой Валерией в 2017 году.

«Он сказал перед пропажей, что едет на работу. Алексей — преподаватель в техникуме агротехнологии и сервиса, обычно работает с восьми утра. Но тогда было уже четыре часа дня... У него было самое обычное настроение, поэтому я ничего не заподозрила», — сказала ранее Валерия NEWS.ru.

На тот момент девушка находилась на пятом месяце беременности. Когда Асылханов вечером не вернулся домой, а его телефон не отвечал, супруга забила тревогу. Обычно муж предупреждал ее, даже если задерживался всего на пять минут.

Впоследствии камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Асылханов сел в машину рядом со своим домом. Номер и марку автомобиля установить не удалось. По словам жены, в день исчезновения у супруга была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

Алексей Асылханов Фото: max.ru/mvd42*

Девушка отвергла версию, что он мог уйти на фронт.

Родственники Асылханова отзывались о нем положительно. «Он очень хороший парень, вряд ли его захотели бы убить», — заявила ранее журналистам сестра Алексея Рената. По ее словам, у Героя России не было недоброжелателей.

По факту пропажи молодого человека Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«После исчезновения Алексея на его имя не поступило ни одного письма. Каких-либо требований о выкупе или извещений о том, что он вернулся на фронт, я тоже не получала», — заявила Валерия журналистам.

Что военный историк сказал об исчезновении участника СВО Алексея Асылханова

Герой России мог находиться под пристальным вниманием СБУ, высказал мнение в беседе с NEWS.ru подполковник запаса кандидат исторических наук Олег Иванников. По его словам, украинцы могли «охотиться» на Асылханова, чтобы похитить его.

«Такая практика существует в различных разведках мира», — сказал он.

Историк предположил, что молодого человека физически устранили и сокрыли его тело. Также нельзя исключать, что он жив, добавил Иванников.

«Асылханова могли похитить и вывезти за территорию РФ в ближайшие государства, например Казахстан, и переправить оттуда в западные страны либо на Украину. Такой сценарий уже был осуществлен в отношении экс-командира роты ПВО ДНР Владимира Цемаха. Потом его передали РФ в рамках обмена пленными», — сообщил Иванников.

Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*

Какие появились новые версии исчезновения Героя России Алексея Асылханова

Вероятно, пропажа Асылханова носит криминальный характер, заметил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Возможно, кто-то захотел завладеть его выплатами и наградами. Молодого человека также могли похитить из-за бизнеса или долгов, высказал мнение адвокат.

«Во времена моего сотрудничества с правозащитной организацией мы спасали людей из рабства и выезжали на различные предприятия, где их незаконно удерживали. Асылханов мог потерять память, но это маловероятно», — отметил адвокат.

Он добавил, что часто жертвами подобных преступлений становятся социально незащищенные слои населения или люди с сильным посттравматическим стрессовым расстройством.

Когда участника СВО Алексея Асылханова могут признать умершим

По словам Лунева, без вести пропавший может быть объявлен умершим только по решению суда. Это происходит в течение пяти лет в том случае, если родные не знают, где он находится. Если человек пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью, то для объявления умершим достаточно шести месяцев отсутствия сведений о нем в месте жительства. Для военнослужащих установлен особый порядок.

«Объявить военных умершими можно не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания боевых действий. Пока сложно сказать, какое решение будет принято в отношении Героя России», — сообщил адвокат.

Алексей Асылханов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что известно о Герое России Асылханове из Кемеровской области

По данным Минобороны, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с помощью БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в ведомстве.

За этот подвиг в 2024-м молодому человеку присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был удостоен государственных наград РФ — медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Он получил их лично из рук президента России Владимира Путина.

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