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10 июня 2026 в 10:12

Появились новые подробности поисков Усольцевых в труднопроходимой тайге

В ходе поисков Усольцевых обследовано около 1 тыс. кв. километров горной тайги

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
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Около 1 тыс. кв. километров труднопроходимой горной тайги обследовано в рамках поисковой операции по обнаружению семьи Усольцевых, передает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Семья пропала под Красноярском осенью прошлого года.

В ходе поисков обследовано около 1 тыс. кв. километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка в секторе, представляющем наибольший интерес для поиска, — сказано в сообщении.

Большая часть территории обследована с помощью БПЛА. В частности, дроны вели видеосъемку, а полученные данные изучались на предмет присутствия на них людей.

До этого краевое учреждение «Спасатель» сообщило, что возобновленные поиски семьи Усольцевых не принесли результата. В операции участвовал сводный отряд из 15 человек и шести единиц техники.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что семья Усольцевых сейчас может находиться в США или Европе. По его словам, если бы родители и их дочь умерли от холода, их тела уже нашли бы. По его словам, сейчас супруги, скорее всего, смеются над резонансом в российских СМИ.

Общество
Красноярский край
Усольцевы
поиски людей
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