Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы

Семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге, сейчас может находиться в США или Европе, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, если бы родители и их дочь умерли от холода, их тела уже нашли бы. Он также отметил, что сейчас супруги, скорее всего, смеются над резонансом в российских СМИ.

Если бы Усольцевы стали жертвой животных или умерли от холода, то уже нашли бы тела. Истоки этой истории стоит искать в бизнесе главы семьи. Скорее всего, они сейчас находятся в США или Европе с новой внешностью и документами. И уж точно посмеиваются над нами, читая все эти новости, — сказал Лунев.

Готовить побег Усольцевы могли начать за несколько месяцев до своего окончательного исчезновения, полагает эксперт. Не исключено, что глава семейства сотрудничал с американской разведкой, отметил он. По словам адвоката, территорию России супруги с дочерью могли покинуть в кузове автомобиля. Он посоветовал следствию в первую очередь отработать именно эту версию.

Ранее появилась информация о том, что Усольцевы могли инсценировать свою гибель. Блогер Александр Андрюшенков, участвующий в поисках семьи, заявил, что разыскивать их в Красноярском крае бесполезно. По его словам, сейчас семья, вероятно, находится в Новосибирске или Екатеринбурге.