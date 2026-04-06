Ушел на фронт или к любовнице? Герой СВО пропал в Юрге: что случилось

Ушел на фронт или к любовнице? Герой СВО пропал в Юрге: что случилось

Несколько дней назад в Юрге при загадочных обстоятельствах исчез участник специальной военной операции, получивший звание Героя России. Средь бела дня за несколько дней до годовщины свадьбы он вышел на улицу и пропал. Какие странности есть в этом деле, какие версии выдвигает его жена — в материале NEWS.ru.

Какая странность есть в деле о пропаже Героя России

По информации УМВД Кемеровской области, полицейские уже трое суток разыскивают участника СВО, 23-летнего Алексея Асылханова. В день исчезновения, 3 апреля, он ушел из дома на улице Фестивальной, и до сих пор о нем ничего не известно.

«Приметы: рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. На правой ноге протез», — говорится в ориентировке.

В полицию обратилась жена мужчины Валерия. Она опубликовала сообщение в соцсетях о том, что ее супруг бесследно пропал средь бела дня, в 16:00. Перед этим он сообщил супруге, что пошел на работу, но не вернулся, на связь также перестал выходить.

«Я очень сильно волнуюсь за мужа. Каждый день надеюсь, что он вернется. Но так и продолжается тишина с тех пор», — сообщила Валерия Асылханова в социальных сетях.

Алексей Асылханов Фото: max.ru/mvd42*

При каких обстоятельствах в Кемеровской области пропал Герой России

Фестивальная улица, где Алексей живет вдвоем с женой, находится на окраине небольшого кузбасского городка Юрги. Техникум агротехнологий и сервиса, где молодой человек работает преподавателем ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины. — NEWS.ru), расположен на расстоянии примерно четырех километров от их дома, рассказала его супруга Валерия. К нему ведут Кузбасский проспект и Шоссейная улица — дорога занимает минут десять.

«Обычно муж работал с 8 до 12. В этот день он почему-то отправился в техникум, когда пары уже закончились и студентов там уже не было. При этом сказал мне, что идет на работу», — поделилась девушка с NEWS.ru.

По ее словам, при этом Алексей вел себя как обычно. У него было вполне неплохое настроение, и поэтому она не волновалась. Тем более через пару дней, 5 апреля, молодые люди собирались отметить годовщину свадьбы. Но вечером домой муж так и не вернулся, его телефон при этом был отключен. Все это было совершенно на него не похоже.

«Обычно Алексей, даже если задерживался всего на пять минут, звонил мне и предупреждал об этом. Он очень пунктуальный, а еще добрый, отзывчивый и очень доверчивый. И я забила тревогу», — сообщила она.

Первым делом Валерия обзвонила коллег супруга, которые сказали, что на работе его не видели. После этого она обратилась в полицию.

«Полицейские переговорили с родственниками, друзьями моего супруга — никаких следов, никто даже не представляет, что могло случиться. Сейчас мы все на нервах, мне звонят из администрации города и отовсюду, откуда только возможно», — рассказала она.

Алексей Асылханов Фото: max.ru/mvd42*

Какой подвиг совершил Герой России из Кемеровской области

В 2022 году Алексей был мобилизован для участия в СВО, он получил распределение в разведывательную роту 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка, пишут СМИ. По данным Telegram-канала Министерства обороны, во время боев под Артемовском гвардии рядовой Алексей Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за это молодому человеку в 2024 году присвоено звание Героя России. В феврале 2024 года во время боевого задания он потерял ногу. Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач был награжден государственными наградами РФ — медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Медали он получил лично из рук президента Владимира Путина.

Какие еще есть версии пропажи Героя России из Кемеровской области

По словам Валерии, у мужа несколько ранений, он ходит на протезе. Обычно на работу Алексей ездит на своей машине, но в этот день она сломалась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что во дворе он сел в другой автомобиль. Свидетели рассказали, что при этом он поздоровался с водителем, продолжила Валерия.

«Номер авто полицейские мне не сообщили, возможно, не смогли разглядеть», — предположила девушка.

По словам жены мужчины, вокруг исчезновения Алексея ходит множество слухов. Кто-то говорит, что он вернулся на СВО, кто-то предполагает, что загулял и уехал к любовнице.

«Я понимаю, что он на такое не способен. При этом некоторые утверждают, что он готовит подарок мне на годовщину, но и это оказалось не так. Мы все ищем моего любимого и переживаем. Очень надеемся, что он скоро вернется домой», — поделилась с NEWS.ru девушка.

