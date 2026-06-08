Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване

Появились новые данные об итогах выборов в Армении Партия Пашиняна набрала менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает менее половины голосов после обработки 68% бюллетеней, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Ее результат составляет 49,46% (539 503 голоса). Этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

При этом глава кабинета министров уже объявил о победе своей политической силы, когда ЦИК обработала лишь 10% бюллетеней. Тогда партия получала 54,64%. После появления данных о 50% голосов показатель снизился до 51%.

На втором месте находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72%. Третью позицию занимает альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 10,1%. Всего в парламентских выборах приняли участие 1,4 млн человек.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян заявлял о многочисленных нарушениях избирательного законодательства. Он приводил примеры, когда в одной квартире было зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35.

Ранее глава предвыборного блока «Армения» («Айастан») Ишхан Сагателян заявил о давлении на Центризбирком после публичных заявлений Пашиняна о победе своей партии. По его словам, любые такие высказывания властей до официального объявления результатов голосования — шагами к узурпации власти.