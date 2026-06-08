ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 07:08

Появились новые данные об итогах выборов в Армении

Партия Пашиняна набрала менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване Фото: Юрий Кочетков /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает менее половины голосов после обработки 68% бюллетеней, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Ее результат составляет 49,46% (539 503 голоса). Этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

При этом глава кабинета министров уже объявил о победе своей политической силы, когда ЦИК обработала лишь 10% бюллетеней. Тогда партия получала 54,64%. После появления данных о 50% голосов показатель снизился до 51%.

На втором месте находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72%. Третью позицию занимает альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 10,1%. Всего в парламентских выборах приняли участие 1,4 млн человек.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян заявлял о многочисленных нарушениях избирательного законодательства. Он приводил примеры, когда в одной квартире было зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35.

Ранее глава предвыборного блока «Армения» («Айастан») Ишхан Сагателян заявил о давлении на Центризбирком после публичных заявлений Пашиняна о победе своей партии. По его словам, любые такие высказывания властей до официального объявления результатов голосования — шагами к узурпации власти.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Маска назвал Украину «машиной для отмывания денег»
«Мир изменился»: профессор раскрыл, кто станет центром влияния вместе с РФ
Повреждение энергообъекта оставило без света более тысячи жителей Одессы
Несколько сотен дронов ВСУ провалили задачу атаковать регионы России
Россиянку спасли из мошеннического колл-центра в Мьянме
Преступный удар по поезду, бесчинства ВСУ: новости СВО на утро 8 июня
Дроны атаковали важный узел магистрального транспорта нефти под Волгоградом
Израиль атаковал нефтехимический комплекс в Иране
Стало известно, пострадали ли россияне во время землетрясения на Филиппинах
Мужчина заживо сгорел в квартире на востоке Москвы
Резяпов нашел способ усилить защиту ТЭК России перед дронами ВСУ
ВСУ сделали российский регион целью своих беспилотников
Названа категория продуктов для хорошего настроения
Большие очереди на въезд в Россию образовались на КПП «Нарва»
Пассажиров атакованного ВСУ поезда вывезли с места происшествия
Власти Севастополя на фоне атаки ВСУ обратились к мирным гражданам
Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом
Gloria Jeans стала искать покупателей для двух производственных площадок
«Солнцепек» устроил огненный ад под Сумами: успехи ВС РФ к утру 8 июня
Соседствующий с Москвой регион стал новой целью ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.