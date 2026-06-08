Мужчина заживо сгорел в квартире на востоке Москвы Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице 13-я Парковая в Москве

Пожилой мужчина погиб в загоревшейся квартире на востоке Москвы, женщина госпитализирована. Трагедия произошла в жилом доме на улице 13-я Парковая, заявили представители пресс-службы столичной прокуратуры на платформе МАКС. Погибшему было 60 лет, доставленной в больницу женщине — 57.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также на контроле ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара.

Ранее в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже вспыхнул пожар. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Воронежской области, в результате погибли трое братьев шести, 10 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого мужчина погиб в результате возгорания жилого дома в микрорайоне Затон города Барнаула. Огонь вспыхнул на территории частного владения и быстро перекинулся на жилое здание и дворовые постройки. Предварительно, пожар начался из-за ошибок при установке электрического оборудования.