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08 июня 2026 в 08:06

Мужчина заживо сгорел в квартире на востоке Москвы

Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице 13-я Парковая в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожилой мужчина погиб в загоревшейся квартире на востоке Москвы, женщина госпитализирована. Трагедия произошла в жилом доме на улице 13-я Парковая, заявили представители пресс-службы столичной прокуратуры на платформе МАКС. Погибшему было 60 лет, доставленной в больницу женщине — 57.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также на контроле ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара.

Ранее в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже вспыхнул пожар. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Воронежской области, в результате погибли трое братьев шести, 10 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого мужчина погиб в результате возгорания жилого дома в микрорайоне Затон города Барнаула. Огонь вспыхнул на территории частного владения и быстро перекинулся на жилое здание и дворовые постройки. Предварительно, пожар начался из-за ошибок при установке электрического оборудования.

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